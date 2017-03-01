Лучшим курсантом Калининградской области стал представитель института ФСБ
В культурно-досуговом центре поселка Борисово в Калининграде состоялся финал конкурса
"Курсант года", организованный Центром молодёжи при поддержке департамента молодёжной политики регионального министерства образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
За победу в конкурсе боролись восемь участников: курсанты Калининградского филиала СПбУ МВД России, Калининградского пограничного института, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова.
Победа досталась представителю института ФСБ Кириллу Румянцеву. Он лучше всех справился с испытаниями. Второе место занял Андрей Покатов (КПИ ФСБ РФ). Третьим стал Евгений Пузиков (Балтийский военно-морской институт им. Ф.Ф. Ушакова).
"Конкурс "Курсант года", который мы проводим уже в третий раз, показывает уровень физической и интеллектуальной подготовки молодых людей, их разностороннее развитие и готовность служить нашей Родине. Все финалисты обучаются в калининградских образовательных организациях, заслуживших авторитет и богатых традициями подготовки курсантов", - рассказала руководитель департамента молодежной политики Татьяна Васильева.
Для победы им было необходимо оказаться лучшими в четырёх конкурсах. Участники выступили с небольшой презентацией о себе, продемонстрировали умение разбирать и собирать автомат Калашникова, проявили интеллектуальные и творческие способности. Кроме того, до финала курсанты показали свое умение стрелять и сдали нормы ГТО.
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