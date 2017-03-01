В России создали деревянный полноразмерный макет будущего стратегического бомбардировщика
В компании "Туполев" создали первый полноразмерный макет авиационного комплекса дальней авиации из дерева. Об этом со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщает
ТАСС. Официального подтверждения информации пока нет.
Всего создано несколько макетов бомбардировщика, разрабатываемого для ВКС. В новом самолёте будут применяться технологии снижения радиолокационной заметности. В конструкции задействуют радиопоглощающие материалы. Оружие разместят внутри самолёта. Планируется оснастить бомбардировщик не имеющими аналогов в мире новейшими средствами радиолокационной борьбы.
Ещё один источник издания рассказал, что самолёт поднимется в воздух на рубеже 2025 года. Представитель оборонного ведомства добавил, что бомбардировщик сможет развивать дозвуковою скорость полёта.
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