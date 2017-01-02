Корабли Балтфлота в ушедшем году совершили семь дальних походов
Корабли Балтийского флота в 2016 году совершили семь дальних походов. Как передаёт ТАСС
, об этом сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
"В течение 2016 года отряды кораблей Балтийского флота, выполняя задачи дальних походов, боевых служб и межфлотских переходов, побывали в Индийском и Атлантическом океанах, совершив семь дальних походов, - рассказал Мартов. - Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Испании, Греции, Султаната Оман, Мальты, Кипра и Джибути. Наши корабли впервые в новейшей истории флота зашли в порты Республик Куба и Тринидад и Тобаго".
В настоящее время суда Балтийского флота несут вахту в Северной Атлантике и в Средиземном море.
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