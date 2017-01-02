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Главная Новости Армия и флот

Корабли Балтфлота в ушедшем году совершили семь дальних походов

12:39
  208 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Корабли Балтийского флота в 2016 году совершили семь дальних походов. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
 
"В течение 2016 года отряды кораблей Балтийского флота, выполняя задачи дальних походов, боевых служб и межфлотских переходов, побывали в Индийском и Атлантическом океанах, совершив семь дальних походов, - рассказал Мартов. - Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Испании, Греции, Султаната Оман, Мальты, Кипра и Джибути. Наши корабли впервые в новейшей истории флота зашли в порты Республик Куба и Тринидад и Тобаго".
 
В настоящее время суда Балтийского флота несут вахту в Северной Атлантике и в Средиземном море.
 

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