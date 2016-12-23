Экипажи морской авиации БФ отработали дозаправку самолётов на высоте пяти тысяч метров

Десять экипажей Су-24М бомбардировочной эскадрильи морской авиации Балтийского флота отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 на высоте от двух до пяти тысяч метров. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что этот сложный элемент могут выполнять только опытные лётчики. На высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости 500-600 км/час необходимо приблизиться к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, установить контакт с конус-датчиком заправщика, а затем выдержать дистанцию до полной перекачки топлива.

В ночное время дозаправка усложнялась использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете.