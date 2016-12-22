Путин призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил России
Президент России Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил страны. Об этом сообщает
ТАСС.
Глава государства указал также на необходимость развития ракетных комплексов, которые способны гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.
Путин добавил, что необходимо развивать и стратегические неядерные силы. Он отметил и важность сбалансированного развития всех видов и родов войск, освоения высокоточного оружия, современных средств связи и радиоэлектронной борьбы.
Президент также сказал, что состояние ядерной триады в стране поддерживается на должном уровне. Доля современного вооружения в ядерных силах составляет почти 60%. Вырос и уровень подготовки войск.
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