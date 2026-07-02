Выборы-2026: прайс на размещение агитационных материалов в рамках предвыборной кампании на «Клопс»

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В связи с принятием решений о назначении на 20 сентября 2026 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборов депутатов Калининградской областной Думы восьмого созыва, выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда, ООО «Русская медиагруппа «Западная пресса» объявляет о готовности в период предвыборной агитации оказывать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Klops.ru (Клопс.ру)» по следующим расценкам:

Баннер «Премиум», десктоп, 100×250 — растяжка в верхней части сайта, сквозной динамический, 420 рублей за 1000 показов. Баннер «Медиум», мобильный, 300×600 — сквозной динамический, 420 рублей за 1000 показов. Баннер «Престиж», мобильный, 300×250 — сквозной динамический, 315 рублей за 1000 показов. Баннер «Большой», десктоп, 300×250 — сквозной динамический, 315 рублей за 1000 показов. Анонсирование в блоке «Лента новостей», 1 день — 15 750 рублей. Анонсирование в блоке «Лента новостей», повтор материала, 1 день — 9 450 рублей. Анонсирование в блоке «Подборка редакции», 1 день — 29 925 рублей. Анонсирование в блоке «Подборка редакции», повтор материала, 1 день — 20 475 рублей. Анонсирование в блоке «Картина дня», 1 день — 64 575 рублей. Анонсирование в блоке «Картина дня», повтор материала 1 день — 55 125 рублей. Написание материала — 6 000 рублей. Услуги фотографа — 6 000 рублей(час). Изготовление баннера html, gif, jpg — 3 000 рублей.

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