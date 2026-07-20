Народные, специальные средства и профилактика: рассказываем, как защитить томаты, огурцы и ягоды от гусениц

Безопасные биологические методы

При сборе урожая нежелательно использовать химические инсектициды. В этот период лучше подходят биопрепараты, так как они работают на основе бактерий и грибков, которые поражают только вредителей, не накапливаясь в овощах и ягодах.

Один из самых популярных биопрепаратов — «Фитоверм». Срок ожидания составляет всего 2–3 дня, после чего плоды можно смело есть. «Лепидоцид» и «Битоксибациллин» эффективны именно против гусениц. Они полностью безопасны для человека и животных, не имеют длительного срока ожидания, но требуют повторных обработок (раз в 7–10 дней), так как быстро смываются водой и теряют эффективность на солнце.

Механические и профилактические методы

Самый надёжный метод для томатов и огурцов — ручной сбор. Гусеницы часто активны ночью, а днём прячутся в пазухах листьев или под комочками земли у корней. Регулярно осматривайте растения рано утром или вечером с фонариком.

Развесьте жёлтые клеевые ловушки от бабочек-вредителей, банки с бродящим вареньем или квасом. Это не уничтожит гусениц, но сократит численность взрослых особей, которые откладывают яйца.

Гусеницы обожают сорняки и загущенные посадки. Удаляйте нижние листья на томатах и следите за тем, чтобы грядки проветривались — во влажной и заросшей среде вредители размножаются быстрее.

Народные средства для отпугивания

Эти способы не убьют уже имеющихся гусениц, но помогут защитить ещё не пораженные растения: