Битва за сладость: почему морковь может вырасти горькой и как этого избежать — лайфхаки от аграриев

Горечь в корнеплодах — это результат стресса растения или ошибок в агротехнике. В июле, когда идёт активный рост, важно понимать, на что именно реагирует культура. Как правильно ухаживать за грядками моркови, узнал «Клопс».
Если верхняя часть корнеплода оказывается над землёй, она под воздействием солнечных лучей вырабатывает хлорофилл и соланин. Это даёт не только зелёный цвет, но и неприятную горечь.
Резкие переходы от полной засухи к обильному заливу — главный враг сладости. Растение испытывает шок, что отражается на вкусовых качествах. Кроме того, если в июле продолжать подкармливать азотными удобрениями, например, навозом или мочевиной, корнеплоды станут водянистыми, грубыми и невкусными.
Правила полива в июле для сочности и сладости
Чтобы корнеплоды набрали максимальное количество сахаров, следуйте простой стратегии:
- Почва должна быть увлажнена равномерно на глубину 20–30 см. Лучше поливать дважды в неделю и в умеренных объёмах;
- Поливайте только тёплой водой, отстоявшейся на солнце. Холодная вода из скважины в жару вызывает у моркови стресс, который сразу сказывается на вкусе;
- Идеальное время — раннее утро или вечер. Ночью влага успевает пропитать глубокие слои почвы, не испаряясь мгновенно под солнцем;
- Мульчирование — залог стабильности. Покройте междурядья слоем скошенной травы (без семян), соломы или торфа. Мульча работает как «термос»: она не даёт почве перегреваться днём и сохраняет влагу;
- Регулярно подсыпайте землю к «плечам» корнеплодов. Это защитит их от солнца и предотвратит позеленение.
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