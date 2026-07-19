Битва за сладость: почему морковь может вырасти горькой и как этого избежать — лайфхаки от аграриев

Если верхняя часть корнеплода оказывается над землёй, она под воздействием солнечных лучей вырабатывает хлорофилл и соланин. Это даёт не только зелёный цвет, но и неприятную горечь.

Резкие переходы от полной засухи к обильному заливу — главный враг сладости. Растение испытывает шок, что отражается на вкусовых качествах. Кроме того, если в июле продолжать подкармливать азотными удобрениями, например, навозом или мочевиной, корнеплоды станут водянистыми, грубыми и невкусными.

Правила полива в июле для сочности и сладости

Чтобы корнеплоды набрали максимальное количество сахаров, следуйте простой стратегии: