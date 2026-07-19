Огородный лайфхак: разбираемся, почему не стоит срезать петрушку, укроп и базилик под корень

Сбор свежей зелени — процедура, кажущаяся на первый взгляд простой, но скрывающая важные нюансы. Многие огородники совершают ошибку, срезая побеги под самый корень, что часто приводит к ослаблению или даже гибели растения. Однако грамотный подход позволяет продлить жизнь грядки и собирать урожай петрушки, базилика или салата на протяжении всего сезона. Как правильно срезать пряные травы, чтобы они быстро восстанавливались и оставались здоровыми, узнал «Клопс».
У многих пряных трав точка роста находится на стебле выше уровня почвы. Если срезать под корень, эта зона полностью удаляется, поэтому растению приходится тратить энергию на формирование новых почек из спящих пазух, а иногда оно просто вянет.
Полная срезка листьев лишает растение возможности вырабатывать органические вещества, необходимые для поддержания корней. Они начинают голодать, что приводит к стрессу и долгому восстановлению. Срез, сделанный у самой поверхности земли или под ней, очень уязвим для патогенов. Почва полна бактерий и грибков, которые через свежую рану легко проникают в растение, вызывая корневые гнили и другие заболевания.
Когда вы оставляете 3–5 см стебля, растение сохраняет часть листового аппарата и способность быстро «выстрелить» новыми побегами. Выжившая часть работает как буфер, позволяя культуре продолжать рост без долгого периода адаптации.
Для большинства видов зелени действует правило «трети»: срезайте не более 30% листовой массы за раз, оставляя нижнюю часть стеблей высотой хотя бы 3–5 см. Это сохранит баланс между потребностями корней и темпами нарастания новой зелени.
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