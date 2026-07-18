Полив, подкормки и защита: как вырастить большие и сочные баклажаны в грунте и теплице — инструкция на июль

Полив и влажность

Баклажаны крайне чувствительны к недостатку влаги. Даже кратковременная засуха приводит к опадению цветов и завязей, а плоды становятся мелкими, горькими или деформированными.

В умеренную погоду поливайте 1–2 раза в неделю. В жару — 2–3 раза в неделю под корень. Используйте только тёплую отстоянную воду. Старайтесь не мочить листья, чтобы не провоцировать развитие грибковых заболеваний.

После процедуры обязательно рыхлите почву на глубину не более 3–5 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Подкормки

В июле растениям критически необходимы калий и фосфор. Азотные удобрения стоит ограничить, чтобы куст не наращивал зелёную массу. В середине лета хорошо подходят монофосфат калия (1 ст. л. на 10 л воды раз в две недели) или суперфосфат (1 ст. л.) + сернокислый калий (1 ч. л.) на 10 л воды.

Древесная зола — отличный источник калия и микроэлементов. Её можно рассыпать под кусты (стакан на растение) или использовать в виде настоя (2 стакана на 10 л воды, настоять сутки). Перед внесением удобрений обязательно пролейте почву чистой водой, чтобы не обжечь корневую систему.

Формирование куста

Чтобы растение тратило все силы на плоды, лишнюю вегетативную массу нужно убирать. Для этого срезайте нижние листья и боковые побеги. В конце июля можно прищипнуть верхушки основных стеблей, чтобы все питательные вещества в завязавшиеся плоды.

Защита от вредителей и жары

Основные угрозы — колорадский жук и паутинный клещ. Регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев. Для профилактики и борьбы используйте биопрепараты, соблюдая сроки ожидания до сбора урожая.

Если стоит экстремальная жара, притеняйте посадки специальной сеткой. В теплицах нужно регулярное проветривание, чтобы не допустить перегрева и появления плесени.