Идеально ровный газон с сочной зелёной травой — делимся главными секретами ухода за участком во второй половине лета

Правильный полив

Траве требуется около 15–20 литров воды на квадратный метр, чтобы почва увлажнилась на глубину 10–15 см. В сильную жару достаточно поливать 2–3 раз в неделю рано утром или поздно вечером. Дневные процедуры — это прямой риск грибковых заболеваний из-за «эффекта парника» в прикорневой зоне.

Особенности стрижки

В июле-августе рекомендуется косить траву на 1–2 см выше, чем весной. Если ножи газонокосилки тупые, кончики травы будут темнеть и засыхать, поэтому за их состоянием важно следить.

Подкормка

В июле и августе активное азотное питание лучше ограничить. Избыток вещества провоцирует бурный рост молодой травы, которая просто сгорит на солнце. Если газон выглядит бледным, используйте калийно-фосфорные удобрения с минимальным содержанием азота. Они помогают растению лучше удерживать влагу.

Чего делать не стоит

Скарификация (вычёсывание) — это сильный стресс для травы. Глубокую чистку лучше оставить до сентября, когда станет прохладнее.

Не используйте «тяжёлые» гербициды. Если нужно убрать сорняки, стоит точечно удалить их вручную. Применение химикатов на ослабленном жарой газоне может вызвать химический ожог.

В сильную жару трава становится хрупкой. Постарайтесь минимизировать нагрузку на газон до тех пор, пока вы не обеспечите ему нормальный полив, и не ходить по зелёному полю.