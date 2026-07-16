Большой урожай сладких ягод: рассказываем всё, что нужно знать об уходе за кустами малины в середине лета

Полив

В июле малина требует много влаги, особенно если стоит жаркая погода. Недостаток воды приводит к измельчанию ягод и их засыханию прямо на ветках. Поливайте растения 1–2 раза в неделю, чтобы почва увлажнилась на глубину 30–40 см. При этом не стоит лить воду на ягоды и листья, так как это провоцирует грибковые заболевания. Лучше всего делать это под корень или в борозды вдоль рядов.

Мульчирование

Чтобы влага дольше сохранялась в почве, а корни не перегревались, уложите слой мульчи (скошенная трава, солома, перепревшие опилки) толщиной 5–10 см. Это также подавит рост сорняков и предотвратит образование корки на поверхности земли.

Подкормка

Если при посадке или весной вы вносили достаточно удобрений, в июле можно обойтись без азота, так как он стимулирует рост зелени в ущерб вызреванию древесины. Используйте калийно-фосфорные удобрения, например, сульфат калия и суперфосфат или древесную золу — 1 стакан на 1 кв. м. Это поможет ягодам стать слаще и укрепит побеги перед зимой.

Можно подкормить раствором коровяка в отношении 1:10 или настоем сорняков, но делать это нужно в первой половине месяца.

Обрезка и прореживание

Малина очень быстро разрастается, поэтому нужно регулярно вырезать лишнюю корневую поросль, оставляя только сильные побеги замещения (достаточно 8–10 штук на метр).

Если заметите ветки с признаками болезней или поврежденные вредителями, например, малинной мухой, вырезайте их немедленно под корень и сжигайте. После сбора урожая вырезайте под корень все отплодоносившие двулетние побеги. Они больше не нужны и только забирают питание.

Защита от вредителей и болезней

В период активного сбора ягод использование химических препаратов запрещено. Если есть необходимость, используйте биофунгициды, например, «Фитоспорин» или биоинсектициды («Фитоверм»), у которых короткий срок ожидания (можно собирать ягоды через 2–3 дня после обработки).

Собирайте урожай ежедневно — это не даёт ягодам перезревать, что снижает риск привлечения серой гнили и малинного жука.