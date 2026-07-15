Июль — решающий месяц: разбираемся в уходе за чесноком, подготовке луковиц к созреванию и уборке урожая

Прекратите подкормки

За 2–3 недели до предполагаемой уборки (примерно с начала-середины июля) все подкормки нужно полностью прекратить. Чесноку уже не нужно наращивать зеленую массу, сейчас все силы растения должны уходить на вызревание луковиц.

Сократите полив

За 10–14 дней до уборки полив прекращают совсем. Избыток влаги перед самым сбором урожая крайне нежелателен: он делает головки рыхлыми и способствует развитию гнили.

Рыхление почвы

Периодически аккуратно рыхлите междурядья. Это улучшит доступ кислорода к корням и поможет лишней влаге испаряться из почвы, что ускорит созревание.

Подготовка к уборке

Следите за признаками зрелости: не ждите, пока вся ботва пожелтеет и высохнет. Основные сигналы — пожелтение нижних листьев, выпрямление контрольных стрелок и подсыхание чешуек на головке.

Озимый чеснок обычно убирают в сухую погоду с 15 по 25 июля. В зависимости от погоды (в жару — раньше, в дождливое лето — позже) сроки могут сдвигаться.

Что делать после уборки

Когда вы выкопаете чеснок, важно правильно его обработать: