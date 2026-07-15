Июль — решающий месяц: разбираемся в уходе за чесноком, подготовке луковиц к созреванию и уборке урожая

Многие садоводы совершают критические ошибки именно на этапе финального ухода и просушки чеснока, что сводит на нет все старания. «Клопс» узнал у садоводов проверенные советы, которые помогут правильно подготовить урожай к долгому хранению.
Прекратите подкормки
За 2–3 недели до предполагаемой уборки (примерно с начала-середины июля) все подкормки нужно полностью прекратить. Чесноку уже не нужно наращивать зеленую массу, сейчас все силы растения должны уходить на вызревание луковиц.
Сократите полив
За 10–14 дней до уборки полив прекращают совсем. Избыток влаги перед самым сбором урожая крайне нежелателен: он делает головки рыхлыми и способствует развитию гнили.
Рыхление почвы
Периодически аккуратно рыхлите междурядья. Это улучшит доступ кислорода к корням и поможет лишней влаге испаряться из почвы, что ускорит созревание.
Подготовка к уборке
Следите за признаками зрелости: не ждите, пока вся ботва пожелтеет и высохнет. Основные сигналы — пожелтение нижних листьев, выпрямление контрольных стрелок и подсыхание чешуек на головке.
Озимый чеснок обычно убирают в сухую погоду с 15 по 25 июля. В зависимости от погоды (в жару — раньше, в дождливое лето — позже) сроки могут сдвигаться.
Что делать после уборки
Когда вы выкопаете чеснок, важно правильно его обработать:
- сушка — если грядка сухая, оставьте выкопанный чеснок на пару часов на грядке, а затем перенесите в хорошо проветриваемое тенистое место на 2–3 недели;
- очистка — не стучите головками друг о друга, чтобы очистить от земли. Так вы можете повредить оболочку, из-за чего чеснок будет плохо храниться;
- сидераты — если грядка освободилась рано, не оставляйте её пустой. До 25 июля можно посеять сидераты, например, полевой горох или горчицу, чтобы восстановить плодородие почвы перед осенней посадкой.
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