Почему у огурцов скручиваются листья — 3 главные причины и способы лечения

Неправильный полив и температурный режим

Огурцы крайне чувствительны к перепадам влажности. Если почва пересыхает, а затем резко заливается, растение испытывает стресс, ответом на который становится скручивание листовых пластин. Также к скручиванию, особенно «лодочкой» вниз, приводит потепление выше +30°C в сочетании с сухостью воздуха.

Поливайте огурцы регулярно под корень, тёплой отстоянной водой. Укройте почву вокруг растений слоем мульчи (скошенная трава, солома), чтобы влага дольше сохранялась, а корни не перегревались. В теплице обязательно открывайте форточки, а в сильную жару притеняйте растения белым нетканым материалом.

Дефицит питательных веществ

Если листья скручиваются, меняют цвет или деформируются, растению может не хватать микро- или макроэлементов. Скручивание краёв вверх часто указывает на нехватку калия, а вниз — на дефицит азота или магния.

Проведите подкормку полным минеральным удобрением с сульфатом калия (1 ст. ложка на 10 л воды) или древесной золой (1 стакан золы на 10 л воды). Если растение сильно ослабло, микроэлементы лучше усвоятся при опрыскивании «по листу» специальными комплексными препаратами.

Нашествие вредителей (паутинный клещ, тля)

Вредители высасывают соки из молодых листьев, из-за чего те деформируются, скручиваются и желтеют. Присмотритесь к обратной стороне листа: если вы видите мелкие точки, паутинку или скопление насекомых, значит, причина именно в них.

На начальной стадии можно использовать мыльный раствор, настой чеснока или табачной пыли. При небольшом заражении хорошо работают биоинсектициды («Фитоверм», «Актофит»), которые безопасны для человека и позволяют собирать урожай через пару дней после обработки. В крайнем случае, если поражение массовое, применяются системные инсектициды. Строго соблюдайте сроки ожидания, указанные в инструкции, до момента сбора плодов.