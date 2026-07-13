Сад без хлопот: рассказываем о трёх многолетниках, которые будут пышно цвести и украшать участок годами

Конец июля — это период, когда многие весенние и раннелетние растения уже отцвели, и сад может казаться немного уставшим. Чтобы сохранить его ярким и «живым» до самых заморозков, стоит сделать ставку на проверенных многолетников-долгожителей. Например, флоксы, лилейники и эхинацея не только эффектно выглядят во второй половине лета, но и обладают завидным упорством, из года в год разрастаясь в пышные цветные заросли.
Флоксы метельчатые
В конце июля они находятся на пике своего цветения, наполняя сад нежным, сладким ароматом. Кусты могут расти на одном месте без пересадки до 10–15 лет, становясь с каждым годом только объёмнее.
Что касаемо ухода, то флоксы любят влагу. Для продолжительного цветения и во избежание пересыхания почвы им нужны регулярный полив и мульчирование почвы. Выбирайте современные сорта с устойчивостью к мучнистой росе.
Лилейники
Они ценятся за невероятную неприхотливость. В конце июля цветут многие средне- и позднеспелые сорта. Это одни из самых «неубиваемых» многолетников: они способны выживать в условиях засухи и на бедных почвах, а на одном месте могут жить десятилетиями.
Хотя они мирятся с любыми условиями, обильный полив в период закладки бутонов значительно увеличит количество цветков. Регулярно удаляйте увядшие соцветия, чтобы куст выглядел опрятно.
Эхинацея пурпурная
Это не только лечебное растение, но и яркий акцент, который отлично сочетается с декоративными злаками и астрами. Эхинацея обладает мощным стержневым корнем, который уходит глубоко в почву, что делает её устойчивой к засухе и морозам. Она прекрасно зимует и каждый год выбрасывает новые цветоносы.
Эхинацея обожает солнце, поэтому её лучше сажать на открытых участках, где нет застоя воды весной — это главное условие долголетия растения.
Секрет успеха
Чтобы многолетники как можно дольше радовали глаз, не забывайте подкармливать их калийно-фосфорными удобрениями в середине лета. Это поможет растениям заложить почки на следующий год и лучше подготовиться к зиме.
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