Сад без хлопот: рассказываем о трёх многолетниках, которые будут пышно цвести и украшать участок годами

Флоксы метельчатые

В конце июля они находятся на пике своего цветения, наполняя сад нежным, сладким ароматом. Кусты могут расти на одном месте без пересадки до 10–15 лет, становясь с каждым годом только объёмнее.

Что касаемо ухода, то флоксы любят влагу. Для продолжительного цветения и во избежание пересыхания почвы им нужны регулярный полив и мульчирование почвы. Выбирайте современные сорта с устойчивостью к мучнистой росе.

Лилейники

Они ценятся за невероятную неприхотливость. В конце июля цветут многие средне- и позднеспелые сорта. Это одни из самых «неубиваемых» многолетников: они способны выживать в условиях засухи и на бедных почвах, а на одном месте могут жить десятилетиями.

Хотя они мирятся с любыми условиями, обильный полив в период закладки бутонов значительно увеличит количество цветков. Регулярно удаляйте увядшие соцветия, чтобы куст выглядел опрятно.

Эхинацея пурпурная

Это не только лечебное растение, но и яркий акцент, который отлично сочетается с декоративными злаками и астрами. Эхинацея обладает мощным стержневым корнем, который уходит глубоко в почву, что делает её устойчивой к засухе и морозам. Она прекрасно зимует и каждый год выбрасывает новые цветоносы.

Эхинацея обожает солнце, поэтому её лучше сажать на открытых участках, где нет застоя воды весной — это главное условие долголетия растения.

Секрет успеха

Чтобы многолетники как можно дольше радовали глаз, не забывайте подкармливать их калийно-фосфорными удобрениями в середине лета. Это поможет растениям заложить почки на следующий год и лучше подготовиться к зиме.