22:17

Зелёные удобрения: почему на освободившиеся грядки уже сейчас стоит посеять сидераты

  1. Лайфхаки
Автор:
Зелёные удобрения: почему на освободившиеся грядки уже сейчас стоит посеять сидераты - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Сидераты — это растения, которые выращивают не для сбора урожая, а для улучшения качества почвы. Их часто называют «зелёными удобрениями». О том, что это такое и зачем они нужны, «Клопс» рассказали опытные агрономы. 

Сидераты выполняют функцию естественного биоинженера для участка. Мощные корни рыхлят землю, улучшая доступ воздуха и воды к будущему урожаю, что особенно важно для тяжёлых глинистых почв. 

Бобовые сидераты (горох, вика, люпин, клевер) усваивают азот из воздуха и фиксируют его в почве, а быстрорастущие (горчица, фацелия) плотно покрывают поверхность, не оставляя сорнякам света и пространства. Многие из них выделяют фитонциды, которые подавляют развитие грибковых заболеваний и отпугивают вредителей. 

При сборе урожая, например, раннего картофеля, чеснока, лука или ранней капусты, почва оголяется. Под жарким солнцем без защиты полезные микроорганизмы в верхнем, а земля теряет влагу и превращается в пыль. Посев сидератов «консервирует» плодородие до следующего сезона, не давая грядке пустовать и зарастать сорняками.

Сидераты можно сеять в три этапа

  1. Летний (июль — август сразу после сбора ранних овощей) — для этого периода хорошо подходят белая горчица или фацелия;
  2. Осенний (август — сентябрь после уборки поздних культур) — часто используют озимую рожь или озимую вику. Они успевают укорениться до холодов и уходят в зиму зелёными;
  3. Весенний (за 2–3 недели до высадки основной рассады) — используются, чтобы «подпитать» землю перед началом сезона.

Важное правило использования

Сидераты нельзя оставлять расти до момента созревания семян или до момента, когда их стебли станут жёсткими и грубыми. Лучше всего скашивать их в фазе активного роста или начала цветения.

Затем зелёную массу нужно срезать плоскорезом или тяпкой, чтобы либо оставить на поверхности в качестве мульчи, либо неглубоко заделать в верхний слой почвы (на 5–7 см). Через 2–3 недели перегнившие остатки станут отличным питанием для растений.

Выбор сидерата в зависимости от предшественника

Чтобы не навредить почве, важно соблюдать севооборот:

  1. После картофеля, томатов, перцев отлично подходят горчица, фацелия или овёс (они избавляют от болезней паслёновых);
  2. После лука и чеснока — вика, горох или фацелия.

Важно избегать крестоцветных сидератов (горчица, рапс) перед капустой или редисом, так как у них общие вредители.

«Клопс» также узнал, как на 100% защитить помидоры от фитофторы

16 647
Огород сад