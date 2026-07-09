Готовимся к зиме летом: как правильно собрать и сохранить семена своих самых лучших помидоров

Выбор «родителей»

Не берите плоды с первого попавшегося куста. Выбирайте лучшие экземпляры. Убедитесь, что это сортовой помидор, а не гибрид. Семена F1 во втором поколении не наследуют признаки материнского растения, поэтому урожай может быть непредсказуемым.

Растение должно быть мощным, без признаков болезней (фитофтороза, кладоспориоза, вирусных поражений). Выбирайте самый крупный, красивый и правильный по форме помидор из второй или третьей кисти. Он должен быть полностью вызревшим на кусте, в идеале — даже слегка перезревшим.

Сбор

Разрежьте помидор поперёк и чайной ложкой аккуратно выньте семена вместе с окружающей их желеобразной мякотью в стакан или банку. Так как семена томатов покрыты специальной оболочкой, которая содержит ингибиторы роста, нужно провести ферментацию.

Добавьте в ёмкость немного воды в отношении 1:1, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 2–4 дня. Когда смесь начнёт бродить, появятся пузырьки или лёгкий налет плесени — это нормально. Процесс завершён, когда мякоть стала светлой, а семена опустились на дно.

Очистка и просушка

Аккуратно слейте верхний слой (жидкость и всплывшие пустые семена). Оставшиеся на дне полновесные семена залейте чистой водой, перемешайте и слейте жидкость снова. Повторяйте, пока вода не станет прозрачной.

Откиньте семена на сито, а затем разложите тонким слоем на бумажной салфетке, тарелке или пергаменте. Не используйте газеты, так как в них много краски, и не кладите их на солнце. Сушите в сухом, тёплом, проветриваемом месте в тени. Периодически ворошите семена, чтобы они не прилипли и просохли равномерно.

Хранение

Пересыпьте семена в бумажный пакетик или марлевый мешочек и обязательно напишите на нём название сорта и год сбора. Обязательно подпишите пакетик: название сорта и год сбора.Пластиковые зип-пакеты подходят только для глубокой заморозки или если семена высохли до состояния камня.

Держите заготовки в сухом, тёмном и прохладном месте, например, в шкафу. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. Чтобы семена дольше хранились, в мешочек можно положить селикагель, который впитывает излишки влаги. Правильно собранные семена помидоров сохраняют всхожесть до 5–7 лет.