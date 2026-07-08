Какие овощи, салаты, бобы и зелень надо успеть посеять в июле для подготовки к осеннему урожаю — список и инструкция

Корнеплоды

Редис

Выбирайте гибриды (F1) с пометкой «для летнего посева» или «устойчивые к стрелкованию». Они не уйдут в цвет при длинном световом дне. Сеять лучше в начале-середине июля.

Дайкон

Он остро реагирует на длинный световой день, уходя в стрелку, поэтому июльский посев — самый надёжный. За это время дайкон успеет нарастить крупные, сочные плоды до заморозков.

Кольраби

Посеянная в июле, она будет нежной и сочной, так как основной рост придётся на прохладный август и сентябрь. Выбирайте раннеспелые сорта — они успеют созреть до холодов.

Зелень и салаты

Пекинская капуста

Она не любит жару, поэтому вторая половина июля — оптимальное время. Капуста прекрасно чувствует себя в короткий световой день и не зацветает.

Салаты (листовой, кресс-салат, рукола)

Быстро растут, не боятся лёгких заморозков. Можно сеять каждые две недели до конца августа, чтобы всегда иметь под рукой свежую зелень. Укроп и кинза могут долго всходить в жару, поэтому лучше замочить семена перед посевом или обильно поливать грядку, накрыв её нетканым материалом.

В знойные дни шпинат жару уходит в стрелку, а при посеве в июле даст мощную розетку листьев к осени. Мангольд — двулетник, который лучше всего сеять прямо сейчас для получения молодых листьев до первого снега. Листовая горчица растёт крайне быстро (урожай через 20–30 дней), поэтому июль — её время.

Перьевой лук, укроп, петрушка — можно использовать лук-севок или семена (чернушку). Зелень, отросшая в прохладную погоду, получается особенно ароматной.

Бобовые

Горох

Выбирайте только раннеспелые (лущильные или сахарные) сорта со сроком созревания 45–55 дней. Он успеет отдать урожай до ощутимых октябрьских холодов. К тому же, его зелень отлично переносит лёгкие осенние заморозки.

Главные советы для июльского посева

Полив

В июле почва сохнет быстро. До появления всходов обязательно держите грядку влажной, укрывая её защитным материалом или проводя мульчирование.

Затенение

Если стоит аномальная жара, притените посевы в полдень — это убережёт нежные ростки от пересыхания.

Температура

Для многих культур (особенно пекинской капусты и шпината) прохладные ночи конца августа — это сигнал к активному росту, так что не переживайте, если в начале июля они будут «сидеть» без движения.

Почва

После сбора летнего урожая, например, лука или ранней картошки, в грядку нужно внести немного компоста, так как земля уже истощена весенними посадками.