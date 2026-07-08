Какие овощи, салаты, бобы и зелень надо успеть посеять в июле для подготовки к осеннему урожаю — список и инструкция

Июль — отличное время для «второй волны» огорода. Дни становятся короче, ночи — прохладнее, а влажность почвы повышается, что идеально для быстрорастущих корнеплодов и зелени. Для подготовки к осеннему урожаю стоит уже сейчас высадить редис, дайкон, пекинскую капусту, салат, кресс и руколу, укроп, кинзу, шпинат, мангольд, перьевой лук, горох, кольраби и листовую горчицу. Как правильно ухаживать за этими культурами, узнал «Клопс».
Корнеплоды
Редис
Выбирайте гибриды (F1) с пометкой «для летнего посева» или «устойчивые к стрелкованию». Они не уйдут в цвет при длинном световом дне. Сеять лучше в начале-середине июля.
Дайкон
Он остро реагирует на длинный световой день, уходя в стрелку, поэтому июльский посев — самый надёжный. За это время дайкон успеет нарастить крупные, сочные плоды до заморозков.
Кольраби
Посеянная в июле, она будет нежной и сочной, так как основной рост придётся на прохладный август и сентябрь. Выбирайте раннеспелые сорта — они успеют созреть до холодов.
Зелень и салаты
Пекинская капуста
Она не любит жару, поэтому вторая половина июля — оптимальное время. Капуста прекрасно чувствует себя в короткий световой день и не зацветает.
Салаты (листовой, кресс-салат, рукола)
Быстро растут, не боятся лёгких заморозков. Можно сеять каждые две недели до конца августа, чтобы всегда иметь под рукой свежую зелень. Укроп и кинза могут долго всходить в жару, поэтому лучше замочить семена перед посевом или обильно поливать грядку, накрыв её нетканым материалом.
В знойные дни шпинат жару уходит в стрелку, а при посеве в июле даст мощную розетку листьев к осени. Мангольд — двулетник, который лучше всего сеять прямо сейчас для получения молодых листьев до первого снега. Листовая горчица растёт крайне быстро (урожай через 20–30 дней), поэтому июль — её время.
Перьевой лук, укроп, петрушка — можно использовать лук-севок или семена (чернушку). Зелень, отросшая в прохладную погоду, получается особенно ароматной.
Бобовые
Горох
Выбирайте только раннеспелые (лущильные или сахарные) сорта со сроком созревания 45–55 дней. Он успеет отдать урожай до ощутимых октябрьских холодов. К тому же, его зелень отлично переносит лёгкие осенние заморозки.
Главные советы для июльского посева
Полив
В июле почва сохнет быстро. До появления всходов обязательно держите грядку влажной, укрывая её защитным материалом или проводя мульчирование.
Затенение
Если стоит аномальная жара, притените посевы в полдень — это убережёт нежные ростки от пересыхания.
Температура
Для многих культур (особенно пекинской капусты и шпината) прохладные ночи конца августа — это сигнал к активному росту, так что не переживайте, если в начале июля они будут «сидеть» без движения.
Почва
После сбора летнего урожая, например, лука или ранней картошки, в грядку нужно внести немного компоста, так как земля уже истощена весенними посадками.
Подробнее о том, как выбрать семена, поливать, защищать от солнца и выращивать редис, можно прочитать в материале по ссылке.