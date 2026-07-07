Как распознать и остановить нашествие тли и паутинного клеща — решает главную проблему всех садоводов и огородников

Как определить источник проблемы

Признаки заражения тлёй — мелкие насекомые (зелёные, чёрные или белые) скапливаются на молодых побегах. Листья становятся скрученными и липкими. Признаки заражения паутинным клещом — мелкие светлые точки (проколы) на нижней стороне листа, который со временем желтеет и сохнет. На обороте также находится тонкая паутинка.

Как остановить нашествие насекомых

Механические методы (на ранних стадиях)

Регулярное промывание растений сильной струёй воды из шланга или душа помогает сбить основную часть популяции. Клещ боится высокой влажности, поэтому опрыскивания — отличная профилактика. Самые повреждённые листья и побеги лучше всего сжечь.

Народные средства (при небольшом заражении)

Мыльный раствор против тли— развести 100 г хозяйственного или дегтярного мыла на 10 л воды; Мыльно-спиртовой раствор против клеща — 30 г мыла на литр воды + 2 столовые ложки медицинского спирта. Обрабатывать каждые 3–4 дня; Настой чеснока — опустить 200 г измельченного чеснока в литр воды, настоять пять дней. Перед опрыскиванием развести 50 мл настоя на литр воды + 1 столовая ложка жидкого мыла без отдушек; Настой золы от тли — развести 200 г золы на 10 л воды, настоять 12 часов.

Профессиональные препараты (при сильном заражении)

Клещ — это не насекомое, поэтому обычные инсектициды на него не действуют. Ищите препараты с пометкой «акарицид» или «инсектоакарицид». Всегда чередуйте препараты, так как у вредителей быстро вырабатывается привыкание.

Советы по профилактике

Важно удалять все сорняки, так как в них обычно и заводятся опасные насекомые. Паутинный клещ ненавидит влажный воздух (более 50–60%), поэтому теплицы нужно часто проветривать.

Регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев — чем раньше заметите проблему, тем легче будет с ней справиться.