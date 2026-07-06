Как помочь кусту крыжовника давать большие и сочные ягоды — разбираем главные правила для садоводов в июле

Полив

Крыжовник крайне чувствителен к дефициту влаги, даже если урожай уже собран. В жару растению нужно около 5–6 вёдер воды под куст, чтобы корни не пересыхали. Важно поддерживать стабильную влажность без резких перепадов, иначе ягоды будут мельчать, а листья — опадать.

Сбор урожая

Старайтесь собирать плоды в сухую погоду. Это помогает дольше сохранить свежесть ягод и снижает риск развития грибковых заболеваний.

Подкормка

Сразу после сбора ягод кусту нужны силы на восстановление и закладку почек. Лучше всего использовать фосфорно-калийные удобрения, например, смесь суперфосфата и сульфата калия, или комплексные составы с минимальным содержанием азота. Органические подкормки (настои коровяка или птичьего помета) также эффективны, если они не были внесены в июне.

Санитарная обрезка

После сбора плодов удалите повреждённые, больные, сухие или старые ветви, которым уже больше пяти лет. Также стоит проредить крону, чтобы улучшить вентиляцию и доступ солнечного света — это главная профилактика грибковых болезней, включая мучнистую росу.

Борьба с болезнями и вредителями

Если вы заметили признаки мучнистой росы или других поражений, проведите обработку фунгицидами или биопрепаратами. Больные верхушки побегов лучше обрезать до здоровой почки и сжечь.

Приствольный круг

Регулярно удаляйте сорняки, так как в них селятся вредители. Кроме того, они забирают силы растения. После полива полезно аккуратно рыхлить почву, стараясь не задеть поверхностные корни.