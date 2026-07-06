Помидоры будут слаще, если их не поливать: агроном объяснил, миф это или правда

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Среди садоводов бытует мнение, что обильный полив помидорам только вредит. Напротив, сухость почвы заставит их наращивать корневую систему вглубь, что увеличит урожай. Так ли это, объяснила «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова в понедельник, 6 июля.

Этот метод — он называется «капельный полив вглубь» или «стержневая корневая» — действительно существует, рассказала специалист. Но с важными оговорками — эффективен он, только если всё делать правильно.

Как это работает

При редких, но очень обильных поливах (один-два раза в неделю, но так, чтобы вода ушла на 40–50 см вглубь) корни томатов вынуждены тянуться вниз за влагой. В итоге растение меняется.

Формируется мощный стержневой корень длиной до 1–1,5 м,

Куст не боится кратковременной засухи.

Раз верхний слой почвы остаётся сухим — там не развиваются грибки и мошки.

Томаты меньше «жируют» (не растят тонны листьев), а переключаются на плоды.

В чём подвох

Однако безграмотное сокращение полива, когда помидорам просто мало воды, даст обратный эффект. Корни останутся мелкими и поверхностными, цветки и завязи начнут осыпаться. Да и плоды в итоге будут мелкими и жёсткими, а то и повреждёнными вершинной гнилью. В конце концов растение впадёт в стресс и остановит рост.

Как правильно поливать томаты?

Чтобы корни росли вглубь при ограниченном поливе, нужно соблюдать несколько правил.

1. Редко, но глубоко. Норма: 15–25 литров на куст (ведро+), но раз в 5–7 дней, а не каждый день по чуть-чуть.

2. Лейте воду не под ствол, а в кольцевую канавку по периметру кроны. Под стволом корней почти нет, всё уйдёт мимо.

3. На следующий день после полива — рыхление, чтобы разбить корку и дать доступ воздуха к корням.

4. Обязательно мульчируйте — подойдут сено, солома, скошенная трава слоем 5–8 см. Это сохранит влагу в глубине и не даст поверхности пересыхать.

5. За две-три недели до сбора урожая полив сокращают или прекращают вовсе. Тогда плоды становятся слаще и не трескаются!

Когда этот метод НЕ работает

На тяжёлой глине — вода не уходит вглубь, застаивается, корни задыхаются. Нужны редкие поливы, но с меньшим объемом. Не будет толка и при высоком стоянии грунтовых вод. «Корни всё равно не полезут глубже», — подчеркнула агроном.

В первый месяц после высадки рассады — пока корневая система слабая, поливы нужны чаще (два-три раза в неделю), чтобы нарастить первоначальную массу. Переход на глубокий полив — через 3–4 недели.

Главный ориентир

Глубина промокания: возьмите длинную палку и воткните рядом с кустом через день после полива. Если мокро только на 10–15 см — плохо. Нужно, чтобы земля была влажной на глубине вашей ладони (25–30 см) и ниже.

«Полив по прринципу «много, но редко» — лучшая стратегия для томатов, — подытожила Зоя Бахурова. — «Немного и часто» убивает растения, заставляя корни жить у поверхности. Просто не допускайте полного пересыхания почвы ниже десяти сантиметров».