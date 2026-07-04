Как обрезать розовые кусты, чтобы цветы всегда были пышными и яркими — пошаговая инструкция для новичков

Санитарная чистка

В первую очередь удаляйте всё, что мешает кусту быть здоровым: сухие, поломанные и больные ветки, пустые ветки без бутонов, дикая поросль, идущая от корня, тонкие кривые веточки, которые растут внутрь куста (они мешают проветриванию и провоцируют грибковые болезни).

Стимуляция цветения

Чтобы роза зацвела повторно, не ограничивайтесь удалением только самого цветка. Срезайте побег до хорошо сформированного листа (обычно из 5 листочков).

Делайте срез примерно на 0,5 см выше почки, которая «смотрит» наружу куста. Это обеспечит рост нового побега в правильном направлении.

Особенности сортов

Чайно-гибридные — обрезать на 3–4 листа от начала стебля (считая снизу) — это даёт более мощные побеги с крупными бутонами;

Флорибунда — срезать только отцветшие соцветия (кисти) до первого здорового листа;

Плетистые розы — обрезают аккуратно, удаляя в основном отцветшие верхушки.

Важные советы для середины лета

Старайтесь закончить основные работы до конца июля или первых чисел августа. Если обрезать позже, новые побеги просто не успеют вызреть до холодов и могут погибнуть зимой.

Используйте только острый и продезинфицированный секатор, чтобы не травмировать стебель и не занести инфекцию. Через несколько дней после обрезки для второй волны цветения полезно подкормить розы фосфорно-калийными удобрениями, например, монофосфатом калия. Это поможет растению набраться сил и подготовить древесину к зиме.