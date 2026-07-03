Красивые защитники урожая: почему рядом с грядками стоит посадить бархатцы, и как правильно это сделать

Бархатцы — это не только яркое украшение сада, но и мощные природные защитники, способные спасти урожай от многих вредителей. Благодаря специфическому аромату и фитонцидам, которые выделяют их корни, эти цветы эффективно отпугивают паутинных клещей, тлю и других непрошеных гостей. Их присутствие на участке значительно снижает потребность в химических обработках, делая сад экологически чистым и здоровым. Каким растениям помогают бархатцы и в чём их польза,агрономы рассказали «Клопс».
Отпугивание вредителей
Благодаря высокому содержанию эфирных масел и специфическому аромату, бархатцы работают как естественный репеллент. Они отпугивают многих вредителей, например, тлю, капустную белянку, медведку, долгоносиков и прочих.
Кроме того, их корни выделяют вещества, которые помогают бороться с почвенными нематодами (микроскопическими червями, поражающими корни томатов, картофеля и земляники).
Оздоровление почвы
Бархатцы действуют как природный антисептик. Содержащиеся в них фитонциды подавляют развитие многих патогенных грибков и бактерий в почве. Многие огородники используют их как сидераты: после цветения их измельчают и перекапывают с почвой, что помогает продезинфицировать землю и улучшить её структуру.
Привлечение полезных насекомых
Яркие шапки бархатцев привлекают полезных насекомых, таких как пчёлы, бабочки и осы-наездники (которые уничтожают гусениц и других вредителей). Это создаёт более сбалансированную экосистему на грядках.
Борьба с сорняками
Выделяемый корнями бархатцев тиофен способен угнетать рост некоторых сорных трав, например, пырея или портулака, что облегчает уход за огородом.
Важные советы для огородника
Бархатцы идеально подходят для посадки рядом с томатами, картофелем, земляникой, а также среди роз и флоксов. Однако не рекомендуется сажать цветы слишком близко к бобовым (фасоль, горох) и некоторым капустным культурам — их фитонциды могут угнетать рост растений.
Срезанные части бархатцев можно использовать для приготовления настоя от вредителей или добавлять их в компост для обеззараживания почвы.
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