Красивые защитники урожая: почему рядом с грядками стоит посадить бархатцы, и как правильно это сделать

Отпугивание вредителей

Благодаря высокому содержанию эфирных масел и специфическому аромату, бархатцы работают как естественный репеллент. Они отпугивают многих вредителей, например, тлю, капустную белянку, медведку, долгоносиков и прочих.

Кроме того, их корни выделяют вещества, которые помогают бороться с почвенными нематодами (микроскопическими червями, поражающими корни томатов, картофеля и земляники).

Оздоровление почвы

Бархатцы действуют как природный антисептик. Содержащиеся в них фитонциды подавляют развитие многих патогенных грибков и бактерий в почве. Многие огородники используют их как сидераты: после цветения их измельчают и перекапывают с почвой, что помогает продезинфицировать землю и улучшить её структуру.

Привлечение полезных насекомых

Яркие шапки бархатцев привлекают полезных насекомых, таких как пчёлы, бабочки и осы-наездники (которые уничтожают гусениц и других вредителей). Это создаёт более сбалансированную экосистему на грядках.

Борьба с сорняками

Выделяемый корнями бархатцев тиофен способен угнетать рост некоторых сорных трав, например, пырея или портулака, что облегчает уход за огородом.

Важные советы для огородника

Бархатцы идеально подходят для посадки рядом с томатами, картофелем, земляникой, а также среди роз и флоксов. Однако не рекомендуется сажать цветы слишком близко к бобовым (фасоль, горох) и некоторым капустным культурам — их фитонциды могут угнетать рост растений.

Срезанные части бархатцев можно использовать для приготовления настоя от вредителей или добавлять их в компост для обеззараживания почвы.