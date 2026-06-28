Спасение от обезвоживания: чек-лист по поддержанию водно-солевого баланса в экстремальную жару летом

Вода

Не стоит ждать, когда жажда вас замучает. Пейте прохладную кипячёную воду небольшими порциями, но часто. Стоит отдать предпочтение минералке с необходимыми организму солями (магний, калий, натрий). Ледяная вода может вызвать спазм сосудов и замедлить усвоение жидкости.

Электролиты

Когда тело много потеет, ему нужны соли. В такой ситуации помогают регидратационные растворы из аптеки или домашний вариант: развести в литре воды половину чайной ложки натриевой соли, 1–2 столовые ложки мёда (глюкоза помогает быстрее доставлять воду в клетки), и сок половинки лимона (калий и витамин С). Кроме того, подойдут томатный сок, айран или несладкий йогурт, а также охлаждённые травяные чаи.

Чего стоит избегать

В жару нельзя пить кофе и алкоголь, так как они обладают мочегонным эффектом и способствуют ещё большему выведению жидкости и солей из организма. Помимо этого, сахар в сладких газировках замедляет всасывание воды и провоцирует жажду.

Рекомендации по питанию

В рацион можно добавить чуть больше соли, чем обычно, или употреблять продукты, богатые минералами: сельдерей, огурцы, листовую зелень, цитрусовые. Лучше отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием воды — арбузам, дыням, ягодам, огурцам и холодным супам.