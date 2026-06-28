Спасение от обезвоживания: чек-лист по поддержанию водно-солевого баланса в экстремальную жару летом

В жару критически важно пополнять водно-солевой баланс — это не просто питьё воды, но и правильный подбор электролитов, которые выходят из организма вместе с потом. В жаркую погоду, особенно при физической активности, важно действовать комплексно и соблюдать некоторые правила, которые выяснил «Клопс».
Вода
Не стоит ждать, когда жажда вас замучает. Пейте прохладную кипячёную воду небольшими порциями, но часто. Стоит отдать предпочтение минералке с необходимыми организму солями (магний, калий, натрий). Ледяная вода может вызвать спазм сосудов и замедлить усвоение жидкости.
Электролиты
Когда тело много потеет, ему нужны соли. В такой ситуации помогают регидратационные растворы из аптеки или домашний вариант: развести в литре воды половину чайной ложки натриевой соли, 1–2 столовые ложки мёда (глюкоза помогает быстрее доставлять воду в клетки), и сок половинки лимона (калий и витамин С). Кроме того, подойдут томатный сок, айран или несладкий йогурт, а также охлаждённые травяные чаи.
Чего стоит избегать
В жару нельзя пить кофе и алкоголь, так как они обладают мочегонным эффектом и способствуют ещё большему выведению жидкости и солей из организма. Помимо этого, сахар в сладких газировках замедляет всасывание воды и провоцирует жажду.
Рекомендации по питанию
В рацион можно добавить чуть больше соли, чем обычно, или употреблять продукты, богатые минералами: сельдерей, огурцы, листовую зелень, цитрусовые. Лучше отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием воды — арбузам, дыням, ягодам, огурцам и холодным супам.
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