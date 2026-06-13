Как вывести с белой одежды жёлтые пятна от пота и разводы дезодоранта — делимся рабочими лайфхаками

Первый способ: смешать четыре столовые ложки перекиси водорода, столько же соды и чайную ложку средства для мытья посуды до состояния кашицы. Нанести получившуюся смесь на пятна, оставить на 30–60 минут, затем постирать в машинке. Этот метод растворяет соли пота и отбеливает одежду, не повреждая волокна.

Органические соединения также расщепляет салициловая кислота в составе аспирина. Для этого способа достаточно растолочь 2–3 таблетки в порошок и смешать его с небольшим количеством тёплой воды. Получившуюся пасту наносят на ткань и держат около трёх часов. В качестве альтернативы можно растворить таблетки в воде и замочить одежду в получившейся жидкости на ночь.

Свежие пятна лучше всего выведет натуральная лимонная кислота. Перед стиркой сок или кристаллики наносят на проблемные места и держат 15–20 минут.

Против застарелых пятен работает уксус в концентрации 9%. Если обильно полить их кислотой и оставить на 30–50 минут, она устранит минеральный налёт. Деликатные ткани лучше обрабатывать раствором с водой в пропорции 1:1. После этого одежду нужно сполоснуть и постирать в машинке.