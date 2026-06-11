Маскировка, яма и мини-сейф: топ-3 лайфхака, как спрятать личные вещи и драгоценности на пляже

Воры обычно ищут кошельки и сумки, но игнорируют мусор и средства гигиены, поэтому можно замаскировать одни предметы под другие, например, положить деньги и ключи в чистый флакон от крема для загара или упаковку от влажных салфеток.

Ещё один простой способ убрать вещи из поля зрения проходящих мимо людей — выкопать небольшую ямку в песке прямо под тем местом, где лежит полотенце, и положить туда зип-пакет с ценными предметами. Такой тайник будет сложно найти злоумышленнику, но не владельцу.

Кроме того, существует ряд гаджетов, таких как мини-сейф с кодовым замком. С помощью гибкого стального троса его можно пристегнуть к шезлонгу, пляжному зонту или забору. Такую конструкцию невозможно унести незаметно, а вскрыть без пароля будет весьма затруднительно. По такому же принципу работает песчаный бурав — винтовой тайник, который вкручивается в песок и закрывается сверху полотенцем.