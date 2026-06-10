Без линейки, карандаша и нервотрёпки: рассказываем, как просто застелить форму для выпечки пергаментной бумагой

Самый простой способ, который подходит даже для круглых форм и сложной геометрии, — намочить и смять. Кусок бумаги необходимого размера надо сжать в плотный шар, слегка намочить под струёй холодной воды, отжать и развернуть. После такой процедуры пергамент станет податливым как ткань и легко примет любую форму.

Для прямоугольных и квадратных форм можно перевернуть тару вверх дном и приложить лист бумаги. Затем сделать четыре надреза от края бумаги до угла формы. Благодаря разрезам бортики лягут внахлёст друг на друга, образуя ровные углы.

Если бумага слишком жёсткая и постоянно сворачивается обратно в рулон, нужно смазать дно и борта каплей растительного или кусочком сливочного масла. Жир сработает как клей, к которому легко прилипнет пергамент.

Чтобы закрыть только дно в разъёмной круглой форме, необходимо отрезать кусок бумаги чуть больше диаметра, дважды сложить его пополам и несколько раз по диагонали, как при вырезании снежинок. Острый кончик приложить к центру форму, отмерить расстояние до края и отрезать лишние углы. Развернув, вы увидите ровный круг пергамента.