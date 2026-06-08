Безотходная кулинария: как максимально эффективно и удобно хранить остатки соусов в морозилке

Часто после приготовления пиццы или пасты остаётся немного томатного соуса, который сиротливо дожидается своего часа в холодильнике. К счастью, он отлично переносит заморозку, полностью сохраняя свой яркий вкус, текстуру и аромат. Как правильно упаковать томатый соус в пакет для удобного хранения и дальнейшего использования, узнал «Клопс».
Чтобы соус после разморозки не превратился в водянистую кашу и сохранил весь свой вкус, лучше использовать порционный метод. Для этого нужно дождаться полного охлаждения массы, чтобы избежать образования конденсата и кристалликов льда. Затем соус заливают тонким слоем в зип-пакет и охлаждают в холодильнике.
Когда содержимое загустеет, разделить его на небольшие квадратики с помощью тупой стороны ножа и убрать в морозилку. Так фасованный соус будет легче разделить на кусочки, чтобы впоследствии использовать лишь то количество, которое необходимо для конкретного блюда.
Важно: замороженный томатный соус хранится в морозилке от трёх до шести месяцев. Для отслеживания лучше написать на пакете маркером дату упаковки. При разморозке стоит переложить пакет с вечера в холодильник и только после этого растопить при комнатной температуре.
Остатки томатного соуса можно использовать для приготовления пасты, лазаньи или классического блюда французской кухни — рататуя. Кроме того, заморозке отлично поддаются соус-песто и салатные заправки а масляной основе.