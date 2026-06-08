Безотходная кулинария: как максимально эффективно и удобно хранить остатки соусов в морозилке

Чтобы соус после разморозки не превратился в водянистую кашу и сохранил весь свой вкус, лучше использовать порционный метод. Для этого нужно дождаться полного охлаждения массы, чтобы избежать образования конденсата и кристалликов льда. Затем соус заливают тонким слоем в зип-пакет и охлаждают в холодильнике.

Когда содержимое загустеет, разделить его на небольшие квадратики с помощью тупой стороны ножа и убрать в морозилку. Так фасованный соус будет легче разделить на кусочки, чтобы впоследствии использовать лишь то количество, которое необходимо для конкретного блюда.

Важно: замороженный томатный соус хранится в морозилке от трёх до шести месяцев. Для отслеживания лучше написать на пакете маркером дату упаковки. При разморозке стоит переложить пакет с вечера в холодильник и только после этого растопить при комнатной температуре.