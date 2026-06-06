Как спасти пересоленный суп — делимся тремя проверенными лайфхаками от опытных кулинаров

Продукты-абсорбенты

Пара сырых картофелин или горсть риса отлично впитывают излишки соли, при этом не влияют на вкус всего блюда. Если не хочется, чтобы из-за них суп стал слишком густым, можно положить их в марлевый мешочек. По такому же принципу работает корочка чёрствого ржаного хлеба, но вынимать её нужно быстро, иначе та размякнут и развалится.

Увеличение объёма

Ещё один способ — добавить в суп чуть больше горячей воды. Благодаря этому жидкости станет больше и соль распределится по ней равномерно. Кроме того, можно сделать больше гущи, добавив свежей зелени, крупы или овощей.

Маскировка вкуса

Если пересол не критичный, его можно перебить кислотой лимонного сока, яблочного уксуса или томатной пасты. Этот способ лучше всего работает в борще, солянке и рассольнике. В крем-супы можно добавить жирную сметану, чайную ложку сахара или сливки.

Совет редакции

После применения любого из лайфхаков нужно дать супу покипеть 5–7 минут и попробовать его перед подачей на стол.