Презентабельный вид без лишних хлопот: 5 способов безопасно убрать катышки с одежды и не повредить ткань

Специальная машинка (шейвер)

Самый безопасный и эффективный метод для трикотажа, вязаных кофт и шерстяных пальто. Устройство работает по принципу электробритвы, поэтому бережно срезает катышки, не задевая поверхности ткани. Главное — не нажимать слишком сильно и очищать зполнившийся нитками контейнер.

Бритва

Чтобы убрать катышки лезвием, лучше взять то, которое уже использовалось несколько раз, а не новое. Затем слегка натянуть ткань и короткими рывками провести бритвой снизу вверх по направлению ворса. Однако этот способ не подойдёт для ангоры, мохера и текстурных узоров, так как на них может остаться дырка.

Скотч

Липка лента эффективна только на ранних этапах появления катышек, когда они ещё редкие и совсем мелкие. В рамках косметической чистки нужно всего лишь отрезать достаточное количество скотча, плотно прижать его к ткани и резко отодрать.

Мелкозернистая наждачная бумага

Звучит радикально, но это отличный способ для вещей без ворса. Просто аккуратно «зашкурьте» поверхность ткани. Катышки быстро исчезнут, а ткань станет более гладкой.

Губка для мытья посуды

Жёсткой стороной губки можно аккуратно снять с одежды мелкие катышки. Лучше выбрать обычный материал, а не металлический комок, так как последний серьёзно повредит ткань и оставит на ней затяжки.

Как предотвратить появление катышек на одежде

Чтобы вещи дольше оставались в презентабельном виде, лучше стирать их наизнанку, потому что в таком случае лицевая сторона не трётся о стенки барабана стиральной машины. Кроме того, лучше отдать предпочтение жидким средствам и кондиционерам, так как они размягчают волокна и не дают им скатываться в комки.