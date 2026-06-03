Презентабельный вид без лишних хлопот: 5 способов безопасно убрать катышки с одежды и не повредить ткань

Со временем текстиль неизбежно покрывается катышками, которые портят внешний вид одежды и делают её структуру неприятной на ощупь. Некоторые пытаются оторвать комочки ниток или срезать их ножницами, но это неверная стратегия, ведь так можно повредить ткань, сделать затяжку или даже дырку. Как правильно привести вещи в порядок, узнал «Клопс».
Специальная машинка (шейвер)
Самый безопасный и эффективный метод для трикотажа, вязаных кофт и шерстяных пальто. Устройство работает по принципу электробритвы, поэтому бережно срезает катышки, не задевая поверхности ткани. Главное — не нажимать слишком сильно и очищать зполнившийся нитками контейнер.
Бритва
Чтобы убрать катышки лезвием, лучше взять то, которое уже использовалось несколько раз, а не новое. Затем слегка натянуть ткань и короткими рывками провести бритвой снизу вверх по направлению ворса. Однако этот способ не подойдёт для ангоры, мохера и текстурных узоров, так как на них может остаться дырка.
Скотч
Липка лента эффективна только на ранних этапах появления катышек, когда они ещё редкие и совсем мелкие. В рамках косметической чистки нужно всего лишь отрезать достаточное количество скотча, плотно прижать его к ткани и резко отодрать.
Мелкозернистая наждачная бумага
Звучит радикально, но это отличный способ для вещей без ворса. Просто аккуратно «зашкурьте» поверхность ткани. Катышки быстро исчезнут, а ткань станет более гладкой.
Губка для мытья посуды
Жёсткой стороной губки можно аккуратно снять с одежды мелкие катышки. Лучше выбрать обычный материал, а не металлический комок, так как последний серьёзно повредит ткань и оставит на ней затяжки.
Как предотвратить появление катышек на одежде
Чтобы вещи дольше оставались в презентабельном виде, лучше стирать их наизнанку, потому что в таком случае лицевая сторона не трётся о стенки барабана стиральной машины. Кроме того, лучше отдать предпочтение жидким средствам и кондиционерам, так как они размягчают волокна и не дают им скатываться в комки.
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