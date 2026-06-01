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От подручных средств до специальных спреев: чем смазать дверные петли, чтобы они перестали скрипеть

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От подручных средств до специальных спреев: чем смазать дверные петли, чтобы они перестали скрипеть - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Со временем петли межкомнатных дверей начинают сильно скрипеть. Как правило, это происходит из-за трения металлических частей, недостатка смазки, износа механизма, ржавчины, пыли и грязи. Устранить проблему могут как специальные средства, так и подручные методы. Какие именно, выяснил «Клопс».

Силиконовая смазка — отличный способ сделать на механизме защитную плёнку от износа и ржавчины. Она подходит для металлических, пластиковых и деревянных дверей, причём не только межкомнатных, так как покрытие не замерзает на морозе. В качестве альтернативы подойдёт графитовая смазка, устойчивая к влаге и высоким температурам, и литиевая (для больших нагрузок). 

Ещё одно специализированное средство — аэрозоль WD-40 с уайт-спиритом в составе. Подходит для очистки и смазки шарниров, но даёт лишь кратковременный эффект, так как быстро испаряется.  

В качестве подручных средств лучше использовать масло для автомобильных деталей или швейных машинок. Жидкость легко проникает в полости механизма через тонкий шприц или маслёнку. Кроме того, можно натереть детали грифелем простого карандаша или парафиновой свечой.  

Совет редакции

Для смазки дверных петель не рекомендуется использовать вазелин, жидкое мыло и спреи для волос, так как на них прилипают пыль и грязь. Кроме того, они забивают створки механизма. Также не стоит применять растительные масла, потому что со временем они окисляются. 

В постоянном уходе нуждаются не только дверные петли, но и кухонная утварь, например. микроволновка. «Клопс» узнал, как за пару минут очистить печь самых едких загрязнений и запахов

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