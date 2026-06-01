От подручных средств до специальных спреев: чем смазать дверные петли, чтобы они перестали скрипеть

Силиконовая смазка — отличный способ сделать на механизме защитную плёнку от износа и ржавчины. Она подходит для металлических, пластиковых и деревянных дверей, причём не только межкомнатных, так как покрытие не замерзает на морозе. В качестве альтернативы подойдёт графитовая смазка, устойчивая к влаге и высоким температурам, и литиевая (для больших нагрузок).

Ещё одно специализированное средство — аэрозоль WD-40 с уайт-спиритом в составе. Подходит для очистки и смазки шарниров, но даёт лишь кратковременный эффект, так как быстро испаряется.

В качестве подручных средств лучше использовать масло для автомобильных деталей или швейных машинок. Жидкость легко проникает в полости механизма через тонкий шприц или маслёнку. Кроме того, можно натереть детали грифелем простого карандаша или парафиновой свечой.

Совет редакции

Для смазки дверных петель не рекомендуется использовать вазелин, жидкое мыло и спреи для волос, так как на них прилипают пыль и грязь. Кроме того, они забивают створки механизма. Также не стоит применять растительные масла, потому что со временем они окисляются.