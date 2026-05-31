Как уехать в отпуск и не загубить все цветы: 3 способа автоматического увлажнения почвы комнатных растений

Фитильный полив

Для этого способа нужно поставить ёмкость с водой выше горшка с растением. Затем один конец синтетического шнура опустить в жидкость, а другой закопать в землю. По верёвке влага будет поступать в цветок, обеспечивая постоянный приток жидкости.

Важно, чтобы нитка была не из натуральных волокон, так как они быстро сгниют. Кроме того, в горшке нужны дренажные отверстия, которые сольют излишки воды.

Способ подходит для влаголюбивых растений (фиалок, бегоний, папоротников), но не рекомендуется для суккулентов и кактусов, грунт которых должен просыхать перед следующим поливом.

Капельный полив

Ещё один действенный способ — проделать в крышке пластиковой бутылки несколько дырок, заполнить тару водой, закрыть и воткнуть в землю горлышком вниз. Так земля будет равномерно и постепенно увляжняться без использования лейки.

Специальные устройства

В цветочных магазинах можно найти системы автополива, которые состоят либо из одиночного сосуда (большие стеклянные пипетки) или ряда трубок с керамическими конусами, которые зарываются в землю. Перед покупкой стоит уточнить, каким цветам требуется более обильный полив, а каким — редкий.