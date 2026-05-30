Как очистить микроволновку от жира и неприятного запаха — 5 проверенных способов

Паровая баня (для свежих загрязнений)

Поставить в камеру миску с 250 мл воды, включить максимальную мощность и прокипятить жидкость в течение 7–10 минут. Не стоит сразу открывать дверцу - лучше дождаться, когда пар размягчит весь налёт. После этого протереть стенки влажной губкой и сухой мягкой тряпкой.

Сода

Развести две столовые ложки порошка в 400 мл воды и разогреть на максимальной мощности в течение 5 минут. После включения подождать 10 минут и убрать загрязнения влажной тканью. Сода не только хорошо удаляет налёт, но и дезинфицирует поверхность, поэтому этот метод лучше всего подходит для устранения стойкого запаха.

Лимонная кислота

Выжать сок в миску с 200 мл воды и положить дольки разрезанного цитруса. В качестве альтернативы можно использовать сухой порошок. Вскипятить раствор в течение 5 минут, дать настояться с закрытой дверцей ещё 10 минут и смыть все остатки пищи. Метод хорошо подходит для устранения неприятных запахов, однако важно учитывать, что при частом использовании лимонная кислота повреждает эмалевое покрытие.

Уксус 9%

Развести столовую ложку эссенции в 400 мл воды и нагреть до кипения. Промыть камеру тканью, смоченной в чистой воде. Уксус помогает справиться с сильными загрязнениями, но имеет резкий запах. После чистки желательно проветрить камеру.

Средство для мытья посуды

Капнуть чайную ложку геля в ёмкость с 100 мл воды, взбить пену и нанести её на все стенки камеры. Включить микроволновку на полную мощность на 30 секунд и пройтись по поверхности влажной губкой, оттирая пятна и разводы. Затем протереть микроволновку насухо чистой тканью.