Блеск без царапин и химии: три самых надёжных способа избавиться от налёта на кранах в ванной и на кухне

Уксус 6–9% эффективно растворяет известковый налёт. Для этого способа очистки нужно развести его с водой в отношении 1:3, смочить этим ткань, приложить к крану и оставить на 15 минут или полчаса, если слой слишком старый. Затем сполоснуть поверхность, протереть насухо и отполировать микрофиброй. При этом не стоит использовать неразбавленную эссенцию, так как она разъест верхний слой хрома.

Раствор быстрее работает в паре с содой. Для этого нужно развести порошок в воде, нанести получившуюся пасту на кран и сверху распылить уксус.

Кроме того, можно растворить две столовые ложки лимонной кислоты в кипятке, облить сантехнику и оставить на 20–30 минут, затем промыть водой. В качестве альтернативы можно протереть кран долькой лимона.

Ещё один метод — измельчить хозяйственное мыло на мелкой тёрке и смешать с водой до состояния густого киселя. Получившуюся смесь нанести на сантехнику, оставить на полчаса и сполоснуть тёплой водой.