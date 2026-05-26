Мороз, газеты и носки: 5 простых способов быстро разносить кожаные туфли и ботинки

Безопасные методы растяжки

Специальные спреи

Вещество в баллончике временно размягчает структуру материала, повышая его эластичность. Средство наносят на проблемные участки изнутри, затем надевают обувь и носят примерно полчаса до полного высыхания. Перед использованием необходимо проверить инструкцию на упаковке и стойкость окраски на незаметном участке.

Толстые носки

Наденьте пару хлопковых или махровых носков, плотно зафиксируйте обувь на ноге и походите 20–30 минут. Процедуру лучше повторить несколько раз.

Распорки

Для растяжения кожи ещё используют деревянные колодки с регулируемыми деталями или металлические устройства. Их вставляют в обувь и постепенно увеличивают давление с помощью винта.

Холодильник

Наполните полиэтиленовые пакеты водой, положите их в обувь и поставьте обувь в морозилку. При замерзании жидкость расширится и растянет материал. Однако этот метод не подходит для лаковой кожи, замши и нубука, так как от мороза они трескаются.

Мокрые газеты

Смочите водой чёрно-белые газеты и плотно заполните ими обувь. Оставьте при комнатной температуре до полного высыхания. Не стоит ускорять процесс с помощью фена или батарей — воздействие тепла может деформировать материал.