Мороз, газеты и носки: 5 простых способов быстро разносить кожаные туфли и ботинки

Порой, надевая новые ботинки или туфли, выясняется, что они, хоть и подходят по размеру, всё равно сильно натирают ноги. Многие либо избавляются от новой пары, либо несколько недель мучаются кровавыми мозолями. Однако эту проблему можно легко решить, если растянуть материал. Как быстро разносить кожаную обувь, выяснил «Клопс».
Безопасные методы растяжки
Специальные спреи
Вещество в баллончике временно размягчает структуру материала, повышая его эластичность. Средство наносят на проблемные участки изнутри, затем надевают обувь и носят примерно полчаса до полного высыхания. Перед использованием необходимо проверить инструкцию на упаковке и стойкость окраски на незаметном участке.
Толстые носки
Наденьте пару хлопковых или махровых носков, плотно зафиксируйте обувь на ноге и походите 20–30 минут. Процедуру лучше повторить несколько раз.
Распорки
Для растяжения кожи ещё используют деревянные колодки с регулируемыми деталями или металлические устройства. Их вставляют в обувь и постепенно увеличивают давление с помощью винта.
Холодильник
Наполните полиэтиленовые пакеты водой, положите их в обувь и поставьте обувь в морозилку. При замерзании жидкость расширится и растянет материал. Однако этот метод не подходит для лаковой кожи, замши и нубука, так как от мороза они трескаются.
Мокрые газеты
Смочите водой чёрно-белые газеты и плотно заполните ими обувь. Оставьте при комнатной температуре до полного высыхания. Не стоит ускорять процесс с помощью фена или батарей — воздействие тепла может деформировать материал.
Бережного ухода требует не только обувь, но и одежда. Как правильно хранить вещи в шкафу, чтобы они не мялись и приятно пахли, выяснил «Клопс».