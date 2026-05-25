Успеть до июня: разбираем ошибки, которые совершают даже опытные садоводы при посадке помидоров и перцев в теплицу

Самая частая ошибка даже самых опытных садоводов — углублять перцы вместе с томатами. Люди привыкли: если рассада вытянулась, надо прикопать её поглубже. С помидорами это работает, с перцами — почти никогда. Дело в том, что у томатов на стебле легко образуются придаточные корни. Если закопать его по семядольные листочки, нежные ткани в земле могут начать гнить.

Вместо того чтобы тратить силы на рост плодов, перец замирает на 2–3 недели, пытаясь адаптироваться к новой глубине. В условиях короткого лета это критично — урожай просто не успеет вызреть. Сажать овощ лучше на том же уровне, где он рос в горшочке. Максимум — заглубление на 1–1.5 см, если почва очень рыхлая и даст усадку.

Многие боятся «травмировать» растение, но оставлять нижние листья — значит подставлять куст под удар. При посадке часто удаляют два самых нижних (семядольных или первых настоящих) листа, чтобы можно было заглубить томат. Это заставляет стебель выпускать мощные дополнительные корни, которые сделают куст сильнее. Листья лучше срезать за 1–2 дня до посадки, чтобы ранки успели подсохнуть на солнце и в них не попала инфекция из почвы.

Желание подкормить часто приводит к тому, что нежные корни рассады получат химический или термический ожог. Если кинуть горсть сухого удобрения или гранулированного помёта в лунку и сразу ставите туда растение, корни погибнут, потому что удобрение их быстро сожжёт.

Лучше всего будет выкопать лунку, положить перегной, золу или суперфосфат, перемешать их с землёй на дне и полить большим количеством воды. Затем присыпать 2–3 см чистой почвы без удобрений.