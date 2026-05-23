Дозировка удобрений, солнечный ожог и полив: разбираем классические ошибки садоводов при высадке растений в грунт

Закалка должна занимать от 10 до 14 дней. Основная ошибка — вынести рассаду сразу на весь день под прямые лучи. Лучше оставить её в тени или полутени на 1–2 часа туда, где нет сильного ветра. Затем с 4 по 7 день увеличивать время до 5–7 часов. Только спустя неделю можно ставить растения под прямые солнечные лучи.

Если времени на закалку нет, обязательно используйте белое агроволокно (спанбонд). Натяните его на дуги над грядкой на первые 5–7 дней. Оно рассеет свет и спасёт нежные листья от агрессивного ультрафиолета.

Чтобы растение сразу пошло в рост, корням нужны питание и рыхлая почва. Основа — перегной или компост. Положите 1–2 горсти в каждую лунку. Он улучшает структуру почвы и дает азот для роста зелёной массы. Свежий навоз опасен для рассады, так как он сжигает корни.

Древесная зола — источник калия и фосфора. Одну столовую ложку золы кладут в каждую лунку и тщательно перемешивают с землёй. Суперфосфат отвечает за развитие корневой системы, поэтому чайную ложку гранул тоже стоит насыпать в каждую лунку.

«Секретные» добавки от опытных садоводов

молотая яичная скорлупа — дополнительный кальций и защита от медведки;

луковая шелуха — помогает отпугнуть некоторых вредителей и выполняет функцию антисептика;

рыбная мука (для томатов) — обогащает фосфором и кальцием.

Чтобы правильно полить лунки, нужно сначала насыпать все добавки, перемешать их с землей. Лучше всего для этого подойдёт тёплая чистая вода, но в неё можно налить янтарную кислоту. Это недорогое аптечное средство быстро пробудит иммунитет растения.

Сажать рассаду лучше вечером или в пасмурный день. Это даст всходам целую ночь на адаптацию без изнуряющей жары.