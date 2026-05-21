Домашние не поверили своим глазам, увидев этот блеск: как очистить чугунную решётку на плите от жирного налёта

Решётка на газовой плите довольно быстро обрастает толстым слоем жирного налёта, который невозможно убрать простой губкой с моющим средством. Многие в борьбе с этой проблемой прибегают к едким химикатам, которые вредны для кожи рук и довольно много стоят. «Клопс» узнал несколько народных способов очистки решётки и пару полезных советов.
Перед очисткой важно определить материал, из которого сделана решётка. Чугун нельзя надолго замачивать в воде, класть в посудомоечную машину, царапать или металлическими щётками. Кроме того, он плохо реагирует на абразивные вещества.
Эмаль можно замачивать в мыльном растворе и ставить в посудомойку, но стоит избегать агрессивных моющих средств и резкого перепада температур. Для стали подойдут скребки, металлические щётки и абразивы.
Народные способы избавления от стойкого жирного налёта
- сода и уксус — смешать оба ингредиенты в равных пропорциях до образования густой пасты. Нанести на решётку, уделяя внимание труднодоступным участка. Затем тщательно промыть тёплой водой и высушить;
- горчичный порошок — развести в воде до консистенции кашицы, нанести на решётку и сотавить на 1–2 часа. Смысть тёплой водой и при необходимости пройтись жёсткой щёткой;
- нашатырный спирт — развести аммиак в воде в пропорции 1:8. Опустить решётку в раствор на 30–60 минут, затем промыть под холодной водой. Перед использованием важно защитить руки перчатками, а дыхательные пути — маской. Работы лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении;
- хозяйственное мыло — натереть брусок и растворить стружку в кипятке. Опустить решётку в жидкость на ночь и прополоскать в тёплой воде;
- парогенератор — направленная струя влажного пара температурой 140–160 °C может размягчить жир и нагар. После обработки протереть решётку чистой сухой тряпкой.
Решётка газовой плиты — не единственное проблемное место на кухне. Холодильник также нуждается в чистоте и правильной организации, чтобы продукты как можно дольше оставались свежими. Как это сделать, узнал «Клопс».