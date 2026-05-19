Всмятку, вкрутую и без серого налёта: рассказываем, как правильно варить куриные яйца

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить куриное яйцо. Однако не все знают, как сделать это правильно, чтобы скорлупа легко чистилась, желток приобрёл необходимую консистенцию и не покрылся серым налётом. Несколькими секретами идеальной варки яиц с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Перед тем как опускать яйца в кипяток, лучше достать их из холодильника за 15–20 минут, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. В качестве альтернативы можно залить их холодной водой и поставить на огонь, чтобы прогрев был постепенным. В противном случае от резкого перепада температуры скорлупа может треснуть.
Избежать трещин можно и с помощью другой хитрости — добавить в воду чайную ложку соли. Чтобы яйца легче чистились, нужно из кипятка положить их в холодную воду, лучше с кубиками льда. Это же избавит желток от появления серо-зелёного налёта.
Степени готовности варёных яиц
Всмятку (жидкий желток и почти твёрдый белок) — 3 минуты;
В мешочек (твёрдый белок и жидкий в середине желток) — 5–6 минут, если положить яйца в кипящую воду, или около 4 минут, если начинать с холодной;
Вкрутую (твёрдые белок и желток) — 8–10 минут после закипания.
Правильно сваренные и очищенные яйца можно использовать в сытных и лёгких блюдах, например, в салате с селёдкой, красным луком и молодым картофелем.