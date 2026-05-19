Всмятку, вкрутую и без серого налёта: рассказываем, как правильно варить куриные яйца

Перед тем как опускать яйца в кипяток, лучше достать их из холодильника за 15–20 минут, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. В качестве альтернативы можно залить их холодной водой и поставить на огонь, чтобы прогрев был постепенным. В противном случае от резкого перепада температуры скорлупа может треснуть.

Избежать трещин можно и с помощью другой хитрости — добавить в воду чайную ложку соли. Чтобы яйца легче чистились, нужно из кипятка положить их в холодную воду, лучше с кубиками льда. Это же избавит желток от появления серо-зелёного налёта.

Степени готовности варёных яиц

Всмятку (жидкий желток и почти твёрдый белок) — 3 минуты;

В мешочек (твёрдый белок и жидкий в середине желток) — 5–6 минут, если положить яйца в кипящую воду, или около 4 минут, если начинать с холодной;

Вкрутую (твёрдые белок и желток) — 8–10 минут после закипания.