Первым делом — морковь и горох: что и как высаживать в открытый грунт во второй половине мая

Если земля уже тёплая и ночные заморозки прошли, можно сеять корнеплоды (морковь, свёкла, редис), бобовые (горох и фасоль), зелень (укроп, петрушка, кинза, салат и шпинат), овощи (огурцы и кабачки). Начать стоит с моркови и гороха, так как они самые холодостойкие, а фасоль и кабачки оставить на конец мая, так как они любят тепло.

Грядки лучше накрыть плёнкой или обрезанными бутылками. При этом необходимо соблюсти правило «трёх размеров»: глубина посадки должна быть примерно в три раза больше размера самого семени. Мелкие (морковь, салат) стоит слегка присыпать землёй, а крупные (горох, фасоль) — на 3–4 см.

После посева грядку стоит полить тёплой водой из лейки с мелким распылителем, чтобы не вымыть семена. Верхний слой не должен пересыхать в первые 5–7 дней, пока не появятся всходы.

Защита от «чёрной ножки» и вредителей — в мае активизируется крестоцветная блошка, которая очень любит редис и капусту. Чтобы пресечь её приход, нужно заранее присыпать посадки золой или накрыть тонким белым спанбондом. Это не только спасёт от вредителей, но и создаст нужный микроклимат.

Важно воткнуть в землю колышки или этикетки с названиями сортов, чтобы потом не перепутать всходы сорняков с культурными растениями.