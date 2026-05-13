Клубника разрослась как на дрожжах: удобряем ягодную рассаду недорогими и проверенными средствами

Весной клубнике нужен азот для наращивания листьев. В этих целях используют мочевину (1 ст. л. на 10 л воды, влить 300 мл под каждый куст), аммиачную селитру (10 г на 1 кв. м), коровий навоз (растворить в воде 1:10 и влить по литру под каждый куст), куриный помёт (развести в воде 1:20, настаивать 3 дня и полить между грядками).

Важно учитывать, что азотные удобрения нельзя вносить на сырую, промёрзшую почву, иначе всё уйдёт в глубину, не задевая корни.

В период цветения важны фосфор, калий и бор, которые влияют на завязывание и величину ягод. Для этого используют суперфосфат (10 г на 10 л воды, под куст — пол-литра раствора), сульфат калия (1 ч. л. на 10 л воды, около 0,5 л на растение), борную кислоту (2 г на 5 литров воды, полить каждый квадратный метр), монофосфат калия — примерно половина состава — фосфор, треть — калий. Разводят 1 чайную ложку порошка на 10 л воды, поливают под корень по влажной земле.

Осенью после плодоношения клубнику подкармливают, чтобы она заложила плодовые почки на следующий год. Для этих целей подойдут фосфорно-калийные удобрения, которые помогают росту корней и закладке плодовых почек. Кроме того, используют суперфосфат (40 г на 1 кв. м) и калийную соль (20 г на 10 л воды).

Подкормку устраивают в первой декаде сентября, когда листья у растений зелёные, и за две недели до похолодания. Садоводы рекомендуют чередовать органические и минеральные удобрения, а подкормку вносить только на влажную почву, вечером или в пасмурный день.