Не успел в срок и потерял половину урожая: когда нужно обрабатывать яблони и груши, чтобы их не захватили паразиты

Если не позаботиться в середине мая о саде, молодые завязи яблок и груш могут осыпаться или наполниться червяками. Как позаботиться о будущем урожае сразу после цветения плодовых деревьев, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова.

В это время стартуют три параллельных процесса, напомнила специалист. Во-первых, начинают расти завязи. Во-вторых, их сразу же атакуют вредители! Просыпаются насекомые, готовые испортить плоды. Ну а в-третьих, дерево закладывает цветочные почки для урожая следующего года. И все эти моменты требуют внимания садовода.

Оптимальное время для обработки после цветения — фаза, когда примерно 75–80% лепестков уже опало, а завязи сформировались. В этот момент будущие яблочки особенно уязвимы перед вредителями. Главный агрессор — яблонная плодожорка (та самая, из-за которой фрукты червивеют). Также в это время активны листовёртки, тли и пилильщики.

Лучше всего использовать биопрепараты, безопасные для полезных насекомых, но эффективные против гусениц. В их составе может быть сочетание фунгицидов и инсектицидов, например аверсектин С или бактерии Bacillus thuringiensis. Важно учитывать инструкцию к конкретному препарату и культуру.

Чем грозит опоздание

Если затянуть с обработкой или пропустить нужную фазу, последствия будут серьёзными, предупредила агроном. Самый очевидный риск — гусеницы плодожорки. Они внедряются в завязь, когда та достигает размера грецкого ореха. Если опоздать хотя бы на неделю — вредитель проберётся внутрь плода, и достать его оттуда будет уже невозможно.

Заражённые фрукты раньше времени окрашиваются, опадают и загнивают. Но даже это ещё полбеды: повреждения, полученные от вредителей и болезней, ослабляют растение. А это может повлиять и на его зимостойкость, и на будущий урожай.