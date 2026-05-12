Всего пара минут и поверхность заблестела как новенькая: как очистить турку от кофейного налёта и гари

Медная

Такую турку надо мыть после каждого использования мягкой губкой с тёплой водой. Жёсткие щётки и абразивы не подойдут, так как они сильно царапают поверхность. Не рекомендуется класть турку в посудомоечную машину — агрессивная химия и высокая температура могут повредить покрытие.

Для очистки лучше всего подойдут:

лимон — нарезать дольки или растворить пару чайных ложек кислоты в стакане воды и протереть поверхность ватным диском. Оставить на 10–15 минут, затем смыть тёплой водой;

специальные пасты для ухода за медной посудой — нанести небольшое количество средства на мягкую салфетку, аккуратно отполировать поверхность, сполоснуть и протереть.

Керамическая

После приготовления кофе посуду не стоит мыть сразу — лучше дать ей время полностью остыть, а затем тщательно протереть губкой с тёплой водой. Причём керамическую нельзя резко нагревать (наливать внутрь крутой кипяток или ставить на сильный огонь).

Стальная

Идеальное средство для очистки эмалированной или нержавеющей стали — щадящие гели для детской посуды, овощей и фруктов, а вот абразивные средства ей совсем не подходят. Для удаления кофейного налёта можно использовать раствор из одной чайной ложки лимонной кислоты, разведённой в стакане воды.

После каждой чистки посуду лучше просушить, чтобы предотвратить появление ржавчины и неприятного запаха. Для хранения стоит выбрать сухое место, где нет влаги и не образуется конденсат.