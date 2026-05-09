Спасаем огород за три копейки: как использовать лекарства из аптечки для защиты овощей от вредителей

Некоторые лекарства, которые подолгу пылятся в домашней аптечке, могут помочь и растениям. Они не только борются опасными болезнями и вредителями, но и могут заменять подкормки. Однако надо точно знать, что и когда лучше применять. Как помочь овощам на грядках с помощью копеечных лекарств, узнал «Клопс».
Йод
Антисептик поможет избавиться от гнили на овощах. Для этого нужно развести 3 капли йода в литре воды и опрыскать получившейся смесью ягодные кусты, грядки с кабачками, тыквами и саженцами помидоров после посадки в открытый грунт.
Кроме того, средство пригодится в борьбе с фитофторой. Рецепт раствора — 10 литров воды, 1 столовая ложка перекиси водорода, 40 капель йода.
Марганцовка
Слабый раствор марганцовки полезен при дезинфекции семян перед посадкой.
Чтобы избавиться от серой гнили на землянике, нужно развести 2 ложки лекарства в 10 литрах воды и опрыскать смесью кусты сразу после цветения. Слабый раствор используется для обработки теплиц, парников и ящиков с рассадой.
Если растворить в 10 литрах воды 3 ложки марганцовки и щепотку борной кислоты, получится удобрение для плодово-ягодных деревьев и кустарников.
Перекись водорода
Препарат используется для дезинфекции посадочного материала. Перекись растворяют в воде в отношении 1:1 и замачивают в получившейся смеси семена огурцов, капусты, свеклы, моркови. Это помогает ускорить прорастание и укрепить иммунитет будущих растений.
Дегтярное мыло
Садоводы часто используют мыло в качестве защиты от вредителей, например, паутинного клеща и тли. Для этого брусок натирают на тёрке, заливают водой (2 столовые ложки стружки на литр воды) и дают настояться до полного растворения.
Затем добавляют две столовые ложки спирта, перемешивают и опрыскивают деревья и кустарники. Проводить процедуру лучше после дождя или в пасмурную погоду.
