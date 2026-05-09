«Готов уволиться ради спорта»: что россияне делают, чтобы похудеть к лету

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Почти треть россиян уже начала худеть к летнему сезону, а многие готовы менять работу, график и привычки ради результата. Это выяснили сервис «Работа.ру» и аналитики ЮMoney по итогам опроса более 3 200 человек старше 18 лет.

По данным исследования, 30% респондентов уже занимаются снижением веса, ещё 7% планируют начать. Трое из ста признались, что не могут худеть по медицинским причинам.

Ради спорта 48% участников готовы вставать раньше перед работой. Ещё 22% рассматривают переход на более активную и подвижную работу, 19% допустили смену графика, а 4% — увольнение ради тренировок. Двое из ста согласны перейти на полставки, 5% выбрали другие варианты.

Число покупок БАДов и спортивного питания в апреле выросло на 78% при среднем чеке около 11 800 рублей. Спрос на абонементы в фитнес‑клубы увеличился на 19%, при этом средний чек — чуть более 6 300 рублей — остаётся стабильным. Растёт и интерес к спортивной одежде: число покупок прибавило 9%, хотя средний чек немного снизился — до 11 393 рублей.

Главным стимулом для работы над собой 74% респондентов назвали здоровье и самочувствие. Ещё 41% вдохновляют комплименты, 22% — предстоящий пляжный отдых и покупка новой одежды. О своих успехах рассказывают коллегам 15% участников, 7% худеют вместе с сослуживцами, а треть делится результатами только когда разговор сам заходит о спорте.