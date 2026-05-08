Соседка была в шоке, увидев мой урожай: как в домашних условиях вырастить килограмм сочных помидоров

Для выращивания в горшках подходят карликовые и самоопыляемые сорта, например, «Балконное чудо», «Чудо на окошке», «Черри», «Балконный красный F1 и F2», «Бонсай», «Любаша» и пр. Стоит также отдавать предпочтение тем, что созревают от 80 до 100 дней.

Глиняные и керамические горшки должны быть объёмом не менее 3–5 литров на одно растение и с дренажным отверстием. Грунт — готовый для томатов или самодельная смесь (две части торфа на одну часть перегноя, вермикулита или субстрата). Перед посадкой землю обрабатывают фитоспорином от грибковых заболеваний, а семена — замачивают на сутки в тёмлой воде.

Глубина посева — 1–1,5 см. Ёмкости лучше накрыть плёнкой для создания парникового эффекта. При температуре 20–25 °С первые ростки проклюнутся через 5–7 дней.

Томаты расставляют на подоконниках, чьи окна выходят на юг или восток, а на северных и западных лучше воспользоваться фитолампами мощностью от 40 Вт. Оптимальный световой день — 14–16 часов.

Полив умеренный, но регулярный утром или вечером. Два-три раза в неделю полезно опрыскивать листья тёплой водой. Минеральные и органические удобрения стоит чередовать между собой, а во время активного плодоношения добавлять больше калия и фосфора.