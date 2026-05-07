Фрукты и овощи остаются свежими в два раза дольше: учимся правильно хранить продукты в холодильнике

Нижняя полка — самая холодная (+3–0 °С), особенно у задней стенки. Она подходит для скоропортящихся продуктов: свежего мяса, рыбы, фарша, колбас и пр.

Средняя полка, где температура держится в пределах +3–5 °C, отводится для готовых блюд, молочных продуктов, яиц и открытых упаковок.

Верхняя полка — самая тёплая (+6–8 °C). Сюда ставят всё с длительным сроком хранения: банки с вареньем, маринованными овощами, сливочное масло и пр.

В дверце холодильника самая нестабильная температура. Её лучше использовать для соусов, растительных масел, воды и консервов. Ящики в самом низу холодильника подходят для овощей, фруктов и зелени, так как внутри постоянная температура около +5 °С и влажность до 90%.

Супы, тушёные овощи и мясо удобно держать в кастрюлях с крышкой либо переливать в стеклянные ёмкости. Готовые гарниры лучше всего хранятся в плоских контейнерах. Салаты, особенно заправкой, надо держать только в герметичных контейнерах, так как при контакте с воздухом они окисляются и быстро портятся.