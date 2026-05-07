Уютный завтрак прямиком из норвежских земель: простой рецепт нежной каши рёммегрот на сметане и молоке

Рёммегрот — традиционная норвежская каша на основе сметаны, молока и пшеничной муки. Не многие знают про неё, а ведь она просто готовится, налолго насыщает и может стать достойной альтернативой обычной овсянке или манке. Рецепт этого блюда «Клопс» рассказали находчивые кулинары.
Ингредиенты
- молоко — 1 л;
- сметана 20% — 200 мл;
- пшеничная мука — 100 г;
- сливочное или топлёное масло — 70 г;
- соль, сахар, молотая корица — по вкусу.
Приготовление
В кастрюле с толстым дном вскипятить молоко и добавить сметану. Просеять муку с солью, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Уменьшить огонь до минимума и уваривать 10–15 минут.
Всыпать сахар, споль и корицу и подавать к столу. Сверху каши положить кусочек сливочного масла. По желанию можно добавить свежие ягоды или варенье.
