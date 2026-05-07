Уютный завтрак прямиком из норвежских земель: простой рецепт нежной каши рёммегрот на сметане и молоке

Ингредиенты

молоко — 1 л;

сметана 20% — 200 мл;

пшеничная мука — 100 г;

сливочное или топлёное масло — 70 г;

соль, сахар, молотая корица — по вкусу.

Приготовление

В кастрюле с толстым дном вскипятить молоко и добавить сметану. Просеять муку с солью, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Уменьшить огонь до минимума и уваривать 10–15 минут.

Всыпать сахар, споль и корицу и подавать к столу. Сверху каши положить кусочек сливочного масла. По желанию можно добавить свежие ягоды или варенье.