Уютный завтрак прямиком из норвежских земель: простой рецепт нежной каши рёммегрот на сметане и молоке

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Рёммегрот — традиционная норвежская каша на основе сметаны, молока и пшеничной муки. Не многие знают про неё, а ведь она просто готовится, налолго насыщает и может стать достойной альтернативой обычной овсянке или манке. Рецепт этого блюда «Клопс» рассказали находчивые кулинары. 

Ингредиенты

  • молоко — 1 л;
  • сметана 20% — 200 мл; 
  • пшеничная мука — 100 г; 
  • сливочное или топлёное масло — 70 г;
  • соль, сахар, молотая корица — по вкусу.

Приготовление

В кастрюле с толстым дном вскипятить молоко и добавить сметану. Просеять муку с солью, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Уменьшить огонь до минимума и уваривать 10–15 минут. 

Всыпать сахар, споль и корицу и подавать к столу. Сверху каши положить кусочек сливочного масла. По желанию можно добавить свежие ягоды или варенье. 

