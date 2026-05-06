Долой ржавые пятна и подтёки на одежде: 5 народных способов очистить утюг от нагара и накипи

Сода

Развести порошок с водой, чтобы получилась белая паста. Нанести равномерным слоем на поверхность, подождать пять минут. Остатки убрать мягкой тряпочкой, а из отверстий — ватной палочкой. После чистки лучше прогладить ненужный кусочек ткани с функцией пара, чтобы убрать лишние частицы.

Соль

Насыпать мелкую соль (крупная может поцарапать поверхность) на плотную ткань или бумагу и аккуратно прогладить тёплым утюгом без пара. После остывания убрать остатки порошка и протереть поверхность сухой тряпкой.

Уксус

Концентрация кислоты зависит от степени загрязнения: для слабого нагара достаточно 9%, для плотного — 70%. Нанести небольшое количество жидкости на ватный диск и тщательно протереть подошву утюга. Загрязнения отойдут быстрее, если сначала слегка прогреть поверхность.

Зубная паста

Для этого способа лучше выбрать продукт без абразивных компонентов. Тонким слоем нанести пасту на холодный утюг и подержать 3–5 минут. Затем аккуратно протереть поверхность салфеткой или мягкой тряпкой.

Хозяйственное мыло

Оно растворяет пригоревшие остатки ткани, моющих средств и клея. Сухим куском мыла натереть тёплую подошву утюга, затем убрать остатки мягкой тряпкой.