Долой ржавые пятна и подтёки на одежде: 5 народных способов очистить утюг от нагара и накипи

Утюг — полезная вещь в быту, но она может сильно подвести. Если регулярно не чистить его подошву, спустя некоторое время можно обнаружить стойкий нагар и ржавую воду на свежевыстиранной одежде. Как привести технику в порядок без едких химикатов, узнал «Клопс».
Сода
Развести порошок с водой, чтобы получилась белая паста. Нанести равномерным слоем на поверхность, подождать пять минут. Остатки убрать мягкой тряпочкой, а из отверстий — ватной палочкой. После чистки лучше прогладить ненужный кусочек ткани с функцией пара, чтобы убрать лишние частицы.
Соль
Насыпать мелкую соль (крупная может поцарапать поверхность) на плотную ткань или бумагу и аккуратно прогладить тёплым утюгом без пара. После остывания убрать остатки порошка и протереть поверхность сухой тряпкой.
Уксус
Концентрация кислоты зависит от степени загрязнения: для слабого нагара достаточно 9%, для плотного — 70%. Нанести небольшое количество жидкости на ватный диск и тщательно протереть подошву утюга. Загрязнения отойдут быстрее, если сначала слегка прогреть поверхность.
Зубная паста
Для этого способа лучше выбрать продукт без абразивных компонентов. Тонким слоем нанести пасту на холодный утюг и подержать 3–5 минут. Затем аккуратно протереть поверхность салфеткой или мягкой тряпкой.
Хозяйственное мыло
Оно растворяет пригоревшие остатки ткани, моющих средств и клея. Сухим куском мыла натереть тёплую подошву утюга, затем убрать остатки мягкой тряпкой.
