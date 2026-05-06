Долой ржавые пятна и подтёки на одежде: 5 народных способов очистить утюг от нагара и накипи

  1. Лайфхаки
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Утюг — полезная вещь в быту, но она может сильно подвести. Если регулярно не чистить его подошву, спустя некоторое время можно обнаружить стойкий нагар и ржавую воду на свежевыстиранной одежде. Как привести технику в порядок без едких химикатов, узнал «Клопс». 

Сода 

Развести порошок с водой, чтобы получилась белая паста. Нанести равномерным слоем на поверхность, подождать пять минут. Остатки убрать мягкой тряпочкой, а из отверстий — ватной палочкой. После чистки лучше прогладить ненужный кусочек ткани с функцией пара, чтобы убрать лишние частицы. 

Соль 

Насыпать мелкую соль (крупная может поцарапать поверхность) на плотную ткань или бумагу и аккуратно прогладить тёплым утюгом без пара. После остывания убрать остатки порошка и протереть поверхность сухой тряпкой. 

Уксус

Концентрация кислоты зависит от степени загрязнения: для слабого нагара достаточно 9%, для плотного — 70%. Нанести небольшое количество жидкости на ватный диск и тщательно протереть подошву утюга. Загрязнения отойдут быстрее, если сначала слегка прогреть поверхность. 

Зубная паста 

Для этого способа лучше выбрать продукт без абразивных компонентов. Тонким слоем нанести пасту на холодный утюг и подержать 3–5 минут. Затем аккуратно протереть поверхность салфеткой или мягкой тряпкой. 

Хозяйственное мыло 

Оно растворяет пригоревшие остатки ткани, моющих средств и клея. Сухим куском мыла натереть тёплую подошву утюга, затем убрать остатки мягкой тряпкой. 

