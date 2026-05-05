Пара тряпочек и самодельный раствор: как помыть окна, чтобы на них не оставалось разводов

Генеральную уборку лучше проводить в тёплый пасмурный день, потому что из-за солнца моющее средство на стекле слишком быстро высыхает.

В качестве очистителя можно использовать покупные растворы или сделать их самостоятельно. Для этого нужно развести в литре воды одну столовую ложку уксуса или несколько капель средства для мытья посуды. Кроме того, подойдёт нашатырный спирт (1 ст. л. на литр воды).

Нанесите раствор на окно губкой или распылителем, протрите сверху вниз, уделяя внимание углам, раме, её механизмам и полостям. Излишки воды убрать резиновым скребком.

Для полировки лучше использовать тряпки из микрофибры — она хорошо впитывает влагу и не оставляет следов. Хлопковая ткань образует разводы, а бумажные полотенца рассыпаются на катышки. Сверху можно пройтись скомканной газетой (не цветной, а чёрно-белой).